Продажи в отелях Турции упали из-за эскалации на Ближнем Востоке

СТАМБУЛ, 22 мая - РИА Новости, Заман Рамазанов. Объем бронирований в турецких гостиницах сейчас на 5% ниже, чем годом ранее, но есть надежда сократить разрыв за счет осени, заявил РИА Новости координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар.
"Сейчас мы отстаем примерно на 5% от показателей того же периода в 2025 году, но надеюсь, что в сентябре-октябре нам удастся преодолеть разрыв и продажи будут на том же уровне. В одну только Анталью, как мы ожидаем, прибудут 4 миллиона туристов (из РФ – ред.), а за счет Стамбула и других курортов – в целом 5 миллионов", - заявил Санджар.
Одной из главных причин снижения показателей стала ситуация на Ближнем Востоке и последовавшие за эскалацией ограничения в авиасообщении.
"К нам сейчас не приезжают туристы с Ближнего Востока – почти нет туристов из Дубая, Иордании, Ирака, Ирана. Говорят, что в июне возобновятся авиарейсы с рядом стран в Персидском заливе, но по факту этот год потерян, его уже не спасти", - сказал Санджар.
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines планирует возобновить авиарейсы между Стамбулом и Дубаем с 9 июня после более чем трехмесячного перерыва, планируется одна пара рейсов в сутки, сообщили ранее РИА Новости в компании. Авиакомпания Pegasus возобновила рейсы в Дубай в мае, но в гораздо меньших объемах.