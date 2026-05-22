Продажи в отелях Турции упали из-за эскалации на Ближнем Востоке
06:17 22.05.2026
Продажи в отелях Турции упали из-за эскалации на Ближнем Востоке

Pegas Touristik: продажи в отелях Турции упали на пять процентов из-за эскалации

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Продажи в отелях Турции упали на 5% по сравнению с прошлым годом из-за эскалации на Ближнем Востоке.
  • Одной из главных причин снижения показателей стала ситуация на Ближнем Востоке и последовавшие за эскалацией ограничения в авиасообщении.
  • Turkish Airlines планирует возобновить авиарейсы между Стамбулом и Дубаем с 9 июня после более чем трехмесячного перерыва.
СТАМБУЛ, 22 мая - РИА Новости, Заман Рамазанов. Объем бронирований в турецких гостиницах сейчас на 5% ниже, чем годом ранее, но есть надежда сократить разрыв за счет осени, заявил РИА Новости координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар.
"Сейчас мы отстаем примерно на 5% от показателей того же периода в 2025 году, но надеюсь, что в сентябре-октябре нам удастся преодолеть разрыв и продажи будут на том же уровне. В одну только Анталью, как мы ожидаем, прибудут 4 миллиона туристов (из РФ – ред.), а за счет Стамбула и других курортов – в целом 5 миллионов", - заявил Санджар.
Одной из главных причин снижения показателей стала ситуация на Ближнем Востоке и последовавшие за эскалацией ограничения в авиасообщении.
"К нам сейчас не приезжают туристы с Ближнего Востока – почти нет туристов из Дубая, Иордании, Ирака, Ирана. Говорят, что в июне возобновятся авиарейсы с рядом стран в Персидском заливе, но по факту этот год потерян, его уже не спасти", - сказал Санджар.
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines планирует возобновить авиарейсы между Стамбулом и Дубаем с 9 июня после более чем трехмесячного перерыва, планируется одна пара рейсов в сутки, сообщили ранее РИА Новости в компании. Авиакомпания Pegasus возобновила рейсы в Дубай в мае, но в гораздо меньших объемах.
