Юрист рассказала, как туристам обезопасить себя на фоне вспышки хантавируса

МАДРИД, 22 мая - РИА Новости. Россиянам перед поездкой в Испанию стоит тщательнее подходить к выбору медицинской страховки, рассказала РИА Новости юрист в сфере иммиграционного права Анастасия Лавра на фоне вспышки хантавируса на заходившем в Тенерифе круизном лайнере.
"Если человек действительно беспокоится из-за хантавируса… не стоит пренебрегать медицинской страховкой. Многие при оформлении шенгена берут самый дешевый полис, лишь бы пройти консульский фильтр. Но полноценная страховка, в том числе базовая, которую сегодня предлагают российские банки, всегда уместна", - сказала собеседница агентства.
При планировании поездки также следует обратить внимание на условия отмены бронирования отелей, добавила юрист.
"Если есть возможность, стоит выбирать варианты с оплатой ближе к дате заезда или с гибкой отменой, даже если они немного дороже. Это, по сути, недорогая страховка от любых неожиданных сценариев, не только эпидемических", - сказала она.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. Судно прибыло 10 мая к берегам Канарских островов, пассажиры были эвакуированы, после с членами экипажа направилось в Роттердам.