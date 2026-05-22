Юрист рассказала, как туристам обезопасить себя на фоне вспышки хантавируса

Краткий пересказ от РИА ИИ Юрист в сфере иммиграционного права Анастасия Лавра рекомендует россиянам тщательно подходить к выбору медицинской страховки перед поездкой в Испанию на фоне вспышки хантавируса.

Туристам следует следить за рекомендациями на официальных источниках, включая ресурсы ВОЗ, министерства здравоохранения Испании и МИД России.

При планировании поездки стоит выбирать варианты с оплатой ближе к дате заезда или с гибкой отменой бронирования отелей.

МАДРИД, 22 мая - РИА Новости. Россиянам перед поездкой в Испанию стоит тщательнее подходить к выбору медицинской страховки, рассказала РИА Новости юрист в сфере иммиграционного права Анастасия Лавра на фоне вспышки хантавируса на заходившем в Тенерифе круизном лайнере.

"Если человек действительно беспокоится из-за хантавируса… не стоит пренебрегать медицинской страховкой. Многие при оформлении шенгена берут самый дешевый полис, лишь бы пройти консульский фильтр. Но полноценная страховка, в том числе базовая, которую сегодня предлагают российские банки, всегда уместна", - сказала собеседница агентства.

Кроме того, туристам стоит следить за рекомендациями на официальных источниках, включая ресурсы Всемирной организации здравоохранения ( ВОЗ ), министерства здравоохранения Испании и МИД России, отметила эксперт.

При планировании поездки также следует обратить внимание на условия отмены бронирования отелей, добавила юрист.

"Если есть возможность, стоит выбирать варианты с оплатой ближе к дате заезда или с гибкой отменой, даже если они немного дороже. Это, по сути, недорогая страховка от любых неожиданных сценариев, не только эпидемических", - сказала она.