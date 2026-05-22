06:58 22.05.2026
В Хабаровском крае запустили бесплатные туры для школьников

ХАБАРОВСК, 22 мая – РИА Новости. Около 400 школьников Хабаровского края смогут отправиться в бесплатное путешествие по региону, сообщает правительство Хабаровского края.
В Хабаровском крае уже четвертый год реализуется программа бесплатных туров для школьников. Ежегодно сотни детей отправляются в экскурсионные поездки по родному краю, знакомятся с его природным и культурным богатством, достопримечательностями региона.
"Как отмечают в министерстве туризма края, в этом году в бесплатные туры смогут поехать порядка 400 школьников. Это практически в два раза больше по сравнению с предыдущим годом", – говорится в сообщении правительства региона.
Также в пресс-службе правительства края обратили внимание на то, что в бесплатные путешествия по Хабаровскому краю поедут школьники 7-11 классов со всех уголков региона.
"Наша задача – чтобы все желающие могли путешествовать и отдыхать. Особенно это касается молодого поколения. Любовь к родному краю начинается с личного знакомства", – отметил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
