Этот роман – угроза? Туктамышева и Гуменник строят любовь в США

Императрица фигурного катания и единственный российский фигурист на Олимпийских играх-2026 строят любовь! РИА Новости рассказывает, как расчехлились Елизавета Туктамышева и Петр Гуменник.
А кто у него был раньше?
Первые слухи о романе между Гуменником и Туктамышевой начали появляться еще год назад. Внимательные болельщики заметили фотографии в соцсетях в одних и тех же локациях, фиксировали неоднократные совместные появления на публичных мероприятиях вне соревнований. У Лизы и Петра бывали частые как бы случайные встречи на тренировках и сборах, взаимные лайки и комментарии. Все это выглядело, с одной стороны, подозрительно, а с другой - объяснимо. Люди живут и тренируются в одном городе в дружественных школах, так что могут часто пересекаться по делу. Необязательно сразу во всем искать романтическую изнанку.
Так, скрываясь и не давая никакой серьезной пищи для размышлений болельщикам и журналистам, ребята дожили до Олимпиады в Милане. Гуменник поехал туда в качестве участника, а Туктамышева дебютировала как корреспондент. Если предположить, что до Милана они все еще не встречались, Олимпийские игры должны были их сблизить окончательно.
Поклонники отмечали, что они гуляли по городу и проводили время вместе, но тогда спортсмены по-прежнему не комментировали свои отношения. Интересно, что Лиза как журналист даже брала у Петра интервью после прокатов, но они каждый раз подчеркнуто держали дистанцию.
© Фото : Соцсети Елизаветы Туктамышевой
Елизавета Туктамышева и Петр Гуменник
До отношений с Туктамышевой личная жизнь Петра практически неизвестна широкой публике. Он был сосредоточен на учебе и карьере, и подтвержденных романов за ним не числилось. В интервью он неоднократно подчеркивал, что спорт для него - самое главное. Некоторые болельщики приписывали ему мимолетные увлечения, но все это оставалось лишь догадками. К слову, на прямой вопрос Алине Загитовой осенью 2025 года, есть ли у него вторая половинка, Гуменник вполне однозначно ответил "нет".
Личная жизнь Елизаветы, напротив, всегда обсуждалась довольно активно. Самый продолжительный и известный роман Туктамышевой - с фигуристом Андреем Лазукиным, они с юных лет катались вместе в группе Алексея Мишина. Пара встречалась с 2015 по 2020 год. Расставание, со слов Лизы, произошло по обоюдному согласию.
После разрыва отношений с Лазукиным Елизавета предпочитала не афишировать личную жизнь и какое-то время даже говорила, что пока не ищет любовь, потому что расставила приоритеты в пользу спорта. Эта аскеза повлияла на результаты - Туктамышева провела два прекрасных сезона и даже стала серебряным призером чемпионата мира. Она была близка к тому, чтобы поехать на Олимпиаду в Пекине, но проиграла в борьбе на чемпионате России Валиевой, Щербаковой и Трусовой.
© Фото : Соцсети Елизаветы Туктамышевой
Елизавета Туктамышева и Петр Гуменник
И вот теперь пара наконец-то опубликовала серию совместных фото из поездки в США, в том числе в обнимку из национального парка Йосемити. Елизавета подписала один из постов лаконично: "Так и живем". На фото ребята выглядят счастливыми и гармоничными. Они оба взрослые люди, вольны делать что хотят, и вряд ли разница в возрасте в 6 лет имеет хоть какое-то значение. К тому же Петр благодаря своему интеллекту и жизненному опыту производит впечатление гораздо более взрослого парня, чем обычно бывает в 23 года.
Забавно только, что несколько дней назад тренер Гуменника Вероника Дайнеко в фанатских группах не очень одобрительно высказывалась о том, что болельщики в принципе обсуждают подобные вещи. Как будто роман с Туктамышевой представляет какую-то угрозу имиджу Петра и его дальнейшей карьере.
© Фото : Соцсети Елизаветы Туктамышевой
Елизавета Туктамышева и Петр Гуменник
"Я очень надеюсь и уверена, что главная цель Петра — стажировка и международный опыт. А не шляпы, фото и отношения. Вот и все. И я уверена, что, какие бы фото ни выставляли, он едет к Рафаэлю Владимировичу [Арутюняну] за спортивным результатом, а не для того, чтоб устраивать свою личную жизнь. Поехать за тридевять земель с целью с Елизаветой встретиться и романтику разводить - такого нет.
Это просто выставляют, чтоб люди обсуждали", - написала Дайнеко.
Остается надеяться, что налаженная личная жизнь не испортит такие теплые, годами проверенные отношения Дайнеко и Гуменника. Главное, чтобы всем хватило мудрости не только определить личные границы, но и уважительно их соблюдать.
© Фото : Соцсети Елизаветы Туктамышевой
Елизавета Туктамышева и Петр Гуменник
