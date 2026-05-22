ВСУ за неделю потеряли более 1965 военных в зоне действий "Центра"

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" за неделю продвинулись в глубину обороны противника, что привело к потере ВСУ свыше 1 965 боевиков, 33 боевых бронированных машин, 62 автомобилей и 15 артиллерийских орудий, сообщило Минобороны РФ.