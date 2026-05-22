ВСУ за неделю потеряли более 1965 военных в зоне действий "Центра"
12:19 22.05.2026 (обновлено: 12:22 22.05.2026)
ВСУ за неделю потеряли более 1965 военных в зоне действий "Центра"

  • Подразделения российской группировки войск «Центр» за неделю продвинулись в глубину обороны противника.
  • ВСУ потеряли более 1 965 военных, 33 боевые бронированные машины, 62 автомобиля и 15 орудий полевой артиллерии.
  • Были уничтожены 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" за неделю продвинулись в глубину обороны противника, что привело к потере ВСУ свыше 1 965 боевиков, 33 боевых бронированных машин, 62 автомобилей и 15 артиллерийских орудий, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, пехотной, егерской, аэромобильной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и четырех бригад нацгвардии", - говорится в недельной сводке российского ведомства.
"За неделю потери противника на данном направлении составили более 1 965-ти военнослужащих, 33 боевые бронированные машины, 62 автомобиля и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - добавили в Минобороны РФ.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
