Трамп продлил санкции против руководства Белоруссии

ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против руководства Белоруссии.
"Чрезвычайная ситуация, объявленная исполнительным указом 13405, должна оставаться в силе и после 16 июня 2026 года", - говорится в указе Трампа, зарегистрированном в сборнике официальных документов правительства.
Как утверждается в документе, первоначальные причины объявления санкций против руководства Белоруссии в 2006 году, по мнению американского лидера, сохранились.
