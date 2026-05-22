Соболенко прервала пресс-конференцию на "Ролан Гаррос" в знак протеста

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко прервала пресс-конференцию в медиадень перед стартом Открытого чемпионата Франции по теннису, сообщает Le Parisien.

Ранее издание L'Equipe сообщило, что ведущие теннисисты намерены ограничить свое общение с прессой в медиадень на "Ролан Гаррос" 15 минутами в знак протеста против низких призовых. Акция связана с тем, что турниры Большого шлема выделяют на призовые около 15% своих доходов.

"Эта ситуация касается не лично меня, а скорее игроков с более низким рейтингом, которые страдают. Как первая ракетка мира, я чувствую, что должна бороться за тех, кто возвращается после травм, за молодое поколение. Мы хотели действовать с уважением, мы уважаем и ценим медиа. Мы пытаемся бороться за то, чтобы получить справедливый процент", - сказала Соболенко

При этом Соболенко перестала отвечать на вопросы иностранных журналистов после 8 минут общения. 24-кратный победитель турниров Большого шлема серб Новак Джокович не присоединился к акции, но поддержал участвующих в ней теннисистов.