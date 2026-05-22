Теннисистка Звонарева потерпела поражение в финале парного турнира в Рабате

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россиянка Вера Звонарева в паре с Алдилой Сутджиади из Индонезии уступила представительнице Гонконга Юдис Чонг и бельгийке Магали Кемпен в финале теннисного турнира категории WTA 250 в Рабате (Марокко), призовой фонд которого превышает 280 тысяч долларов.