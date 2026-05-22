Теннисистка Звонарева потерпела поражение в финале парного турнира в Рабате

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россиянка Вера Звонарева в паре с Алдилой Сутджиади из Индонезии уступила представительнице Гонконга Юдис Чонг и бельгийке Магали Кемпен в финале теннисного турнира категории WTA 250 в Рабате (Марокко), призовой фонд которого превышает 280 тысяч долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 2:6, 10:6 в пользу Юдис Чонг и Кемпен. Спортсменки провели на корте 1 час 36 минут.
Звонаревой 41 год, она является двукратной полуфиналисткой Australian Open, финалисткой Уимблдона и US Open, а также бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине в одиночном разряде. В парном разряде россиянка выигрывала Australian Open (2012) и дважды US Open (2006, 2020).