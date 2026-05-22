Сафиуллин вышел в основную сетку "Ролан Гаррос" - РИА Новости Спорт, 22.05.2026
17:36 22.05.2026 (обновлено: 17:47 22.05.2026)
Сафиуллин вышел в основную сетку "Ролан Гаррос"

Сафиуллин победил Генча и пробился в основную сетку "Ролан Гаррос"

  • Российский теннисист Роман Сафиуллин победил немца Тома Генча в финале квалификации к Открытому чемпионату Франции.
  • Сафиуллин сыграет в основной сетке турнира «Ролан Гаррос» в четвертый раз.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российский теннисист Роман Сафиуллин победил немца Тома Генча в финале квалификации к Открытому чемпионату Франции, который проходит на грунтовых кортах в Париже.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (2:7), 6:4 в пользу россиянина, который является 142-й ракеткой мира. Генч располагается на 219-й позиции в мировом рейтинге. Теннисисты провели на корте 2 часа 52 минуты.
Tom Gentzsch
1 : 23:67:64:6
Роман Сафиуллин
Сафиуллин сыграет в основной сетке турнира в четвертый раз. Его лучшим результатом является выход во второй раунд.
"Ролан Гаррос" пройдет с 24 мая по 7 июня. Действующим победителем турнира является вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, который снялся с предстоящего розыгрыша из-за травмы.
