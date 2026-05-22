Сафиуллин вышел в основную сетку "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российский теннисист Роман Сафиуллин победил немца Тома Генча в финале квалификации к Открытому чемпионату Франции, который проходит на грунтовых кортах в Париже.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (2:7), 6:4 в пользу россиянина, который является 142-й ракеткой мира. Генч располагается на 219-й позиции в мировом рейтинге. Теннисисты провели на корте 2 часа 52 минуты.