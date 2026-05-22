Тарпищев высказался о "Спартаке" и шансах на чемпионство

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент Федерации тенниса России, известный болельщик московского "Спартака" Шамиль Тарпищев в разговоре с РИА Новости заявил, что в новом сезоне у "красно-белых" будут шансы на первое место в чемпионате страны, если в коллективе будет единство футболистов.
"Спартак" по ходу сезона-2025/26 сменил сербского главного тренера Деяна Станковича на испанца Хуана Карлоса Карседо. В Российской премьер-лиге команда заняла четвертое место, на одно очко отстав от ставшего третьим "Локомотива". 24 мая "красно-белые" сыграют в суперфинале Кубка России против "Краснодара".
"Рано говорить о работе Карседо. Понятно, что положительные вещи есть, но все будет зависеть от того, как он будет взаимодействовать с игроками", - сказал Тарпищев.
Также собеседник агентства оценил шансы "Спартака" выиграть РПЛ в следующем сезоне. "Здесь главный козырь - вопрос коллективной психологии! Если внутри команды будет единство игроков, а не так, как у предыдущего нашего, который не имел контакта со спортсменами, шансы будут", - подчеркнул он.
Старт нового розыгрыша чемпионата России намечен на 26 июля.