Свидетель рассказала о поведении Тарховой при визите правоохранителей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Екатерина Тархова, обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары и его супруги, отказалась впустить правоохранителей в квартиру деда.
- По словам свидетеля, ее поведение было нервным и странным.
САМАРА, 22 мая - РИА Новости. Внучка экс-мэра Самары Екатерина Тархова, обвиняемая в его убийстве, согласно свидетельским показаниям, отказалась впустить правоохранителей в квартиру деда, ее поведение было "нервным" и "странным", передает корреспондент РИА Новости из зала Самарского областного суда.
По данным следствия, с 25 ноября 2024 по 2 января 2025 года Екатерина Тархова и Дмитрий Метревели убили бывшего мэра Самары и его супругу Виктора и Наталью Тарховых, отравив их, после чего заморозили при помощи азота и расчленили тела, части которых раскидали по мусорным контейнерам Самары. Указания им из-за границы давала Светлана Метревели. Оба Метревели объявлены в международный розыск.
В ходе рассмотрения дела в суде была допрошена свидетель - оперуполномоченный по Ленинскому району Ольга Вольская. По ее словам, в январе 2025 года в дежурную часть обратился человек, который представился водителем и знакомым Виктора Тархова. Он, по уточнила свидетель, пояснил, что хотел поздравить Тархова с Новым годом, но не смог дозвониться и попросил проехать до квартиры, где тот проживает.
"Когда она (Тархова - ред.) открыла нам дверь, нас в квартиру не пустили. Мы стояли на лестничной площадке перед дверью. Подсудимая не пустила нас в квартиру, она сказала, что мы не имеем права зайти туда. И пускать нас туда она не будет... Также отмечу, что когда дверь открылась, дверь была открыта, распахнута полностью, мне был виден угол обзора только часть коридора… Каких-либо следов пятен на стенах не было… Также был слышен звук работающего инструмента. Как пояснила подсудимая, это они делали замок на двери", - рассказала Вольская.
Она отметила, что подсудимая была "очень сильно раздражена, начала звонить своему юристу". Свидетель также обратила внимание на "истерию", "странное" и "нервное" поведение Тарховой в общении.
Внучку экс-мэра обвиняют в убийстве двух лиц, надругательстве над телами умерших, тайном хищении чужого имущества, покушении на мошенничество, мошенничестве, а также в умышленном уничтожении имущества, похищении и подделке документов, вторую фигурантку - 79-летнюю Таисию Киселеву, которая помогла продать машину погибшей, - в хищении.