Рейтинг@Mail.ru
Свидетель рассказала о поведении Тарховой при визите правоохранителей - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:39 22.05.2026
Свидетель рассказала о поведении Тарховой при визите правоохранителей

Вольская рассказала о нервном поведении Тарховой при визите правоохранителей

© РИА Новости / Альберт Дзень | Перейти в медиабанкЕкатерина Тархова в Самарском областном суде
Екатерина Тархова в Самарском областном суде - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Альберт Дзень
Перейти в медиабанк
Екатерина Тархова в Самарском областном суде
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Екатерина Тархова, обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары и его супруги, отказалась впустить правоохранителей в квартиру деда.
  • По словам свидетеля, ее поведение было нервным и странным.
САМАРА, 22 мая - РИА Новости. Внучка экс-мэра Самары Екатерина Тархова, обвиняемая в его убийстве, согласно свидетельским показаниям, отказалась впустить правоохранителей в квартиру деда, ее поведение было "нервным" и "странным", передает корреспондент РИА Новости из зала Самарского областного суда.
По данным следствия, с 25 ноября 2024 по 2 января 2025 года Екатерина Тархова и Дмитрий Метревели убили бывшего мэра Самары и его супругу Виктора и Наталью Тарховых, отравив их, после чего заморозили при помощи азота и расчленили тела, части которых раскидали по мусорным контейнерам Самары. Указания им из-за границы давала Светлана Метревели. Оба Метревели объявлены в международный розыск.
Екатерина Тархова в Самарском областном суде - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Внучка убитого экс-мэра Тархова переводила миллионы за гадание и лечение
21 мая, 18:02
В ходе рассмотрения дела в суде была допрошена свидетель - оперуполномоченный по Ленинскому району Ольга Вольская. По ее словам, в январе 2025 года в дежурную часть обратился человек, который представился водителем и знакомым Виктора Тархова. Он, по уточнила свидетель, пояснил, что хотел поздравить Тархова с Новым годом, но не смог дозвониться и попросил проехать до квартиры, где тот проживает.
"Когда она (Тархова - ред.) открыла нам дверь, нас в квартиру не пустили. Мы стояли на лестничной площадке перед дверью. Подсудимая не пустила нас в квартиру, она сказала, что мы не имеем права зайти туда. И пускать нас туда она не будет... Также отмечу, что когда дверь открылась, дверь была открыта, распахнута полностью, мне был виден угол обзора только часть коридора… Каких-либо следов пятен на стенах не было… Также был слышен звук работающего инструмента. Как пояснила подсудимая, это они делали замок на двери", - рассказала Вольская.
Она отметила, что подсудимая была "очень сильно раздражена, начала звонить своему юристу". Свидетель также обратила внимание на "истерию", "странное" и "нервное" поведение Тарховой в общении.
Внучку экс-мэра обвиняют в убийстве двух лиц, надругательстве над телами умерших, тайном хищении чужого имущества, покушении на мошенничество, мошенничестве, а также в умышленном уничтожении имущества, похищении и подделке документов, вторую фигурантку - 79-летнюю Таисию Киселеву, которая помогла продать машину погибшей, - в хищении.
Екатерина Тархова в Самарском областном суде - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Мать обвиняемой в убийстве экс-мэра Самары отказалась говорить с дочерью
21 мая, 14:07
 
ПроисшествияСамараЛенинский районВиктор Тархов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала