Билайн усилил связь на обновленном Ленинградском вокзале

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Билайн модернизировал телеком-инфраструктуру внутри обновленного Ленинградского вокзала, запустив современное покрытие внутри здания для стабильной голосовой связи и мобильного интернета, сообщает компания.

Чтобы связь оставалась стабильной даже при высокой нагрузке, технические специалисты развернули внутри здания систему внутренних антенн и телеком-оборудования, обеспечивающую устойчивый мобильный интернет и голосовую связь в залах ожидания, кассовых зонах и у платформ.

Кроме того, Москва стала одним из первых 11 городов России, где ПАО "ВымпелКом" начал первый этап тестирования 5G. После модернизации ядра сети на совместимых смартфонах клиентов может появляться индикация сети "bee.test.5G". Ленинградский вокзал также вошел в число объектов с инфраструктурой, подготовленной к следующим этапам развития сети пятого поколения. Тестирование проходит бесплатно, не требует дополнительных подключений и не влияет на качество текущей связи.

"Реконструкция Ленинградского вокзала — это пример того, как городская инфраструктура становится по-настоящему современной и цифровой. И для нас было важно развивать связь синхронно с обновлением самого пространства. Сегодня вокзал — это огромная цифровая среда с постоянно меняющейся нагрузкой. Здесь одновременно работают видеосервисы, мессенджеры, облачные платформы, онлайн-оплата и десятки других сценариев. Чтобы все это оставалось незаметно стабильным для клиента, нужна сложная инженерная работа внутри самого объекта. Параллельно мы готовим сеть к развитию 5G: обновляем ядро сети, тестируем устройства и проверяем работу технологий в реальной городской среде. За этим стоят месяцы работы технических специалистов Билайна — инженеров, проектировщиков и команд эксплуатации", - подчеркнул директор Московского региона Билайна Олег Бирюков.

Дополнительно на Ленинградском вокзале откроется магазин Билайна, где пассажиры смогут подключить услуги связи, оформить сим-карту, получить консультацию или подобрать устройства и цифровые сервисы.

Билайн также продолжает развивать связь в железнодорожном транспорте. По данным исследования аналитического агентства "Телеком Дейли", в апреле 2025 года связь Билайна была признана самой надежной в поездке на "Сапсане". Во время тестов по маршруту Москва — Санкт-Петербург оператор показал 100% доступность 4G на всем пути следования.

"bee.test.5G" - "Би.тест.5 Джи"