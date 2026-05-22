Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

В Сургуте у девушки в лифте загорелся пауэрбанк

Краткий пересказ от РИА ИИ Пауэрбанк загорелся у девушки в лифте в Сургуте.

О происшествии стало известно из социальных сетей, серьезных последствий не было.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая — РИА Новости. У жительницы Сургута в лифте загорелся пауэрбанк, сообщила пресс-служба главка МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Видео с места происшествия появилось в соцсетях. На записи видно, как девушка входит в лифт, двери закрываются, в этот момент из сумки начинает валить дым и вспыхивает пламя. Девушка бросила сумку на пол, а кабину лифта затянуло дымом.

"Причина — вспыхнул портативный аккумулятор в сумке девушки. К счастью, серьезных последствий не наступило. Сообщений по этому случаю на номер 112 не поступало", — рассказали в главке , уточнив, что инцидент произошел на улице Крылова.

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе ведомства, этот случай выявили в результате мониторинга соцсетей.

"Все обошлось. Связывались с управляющей компанией, вроде бы помощи не потребовалось", – добавил собеседник агентства.