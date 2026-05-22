В Сургуте у девушки в лифте загорелся пауэрбанк - РИА Новости, 22.05.2026
07:43 22.05.2026 (обновлено: 09:39 22.05.2026)
В Сургуте у девушки в лифте загорелся пауэрбанк

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пауэрбанк загорелся у девушки в лифте в Сургуте.
  • О происшествии стало известно из социальных сетей, серьезных последствий не было.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая — РИА Новости. У жительницы Сургута в лифте загорелся пауэрбанк, сообщила пресс-служба главка МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу.
Видео с места происшествия появилось в соцсетях. На записи видно, как девушка входит в лифт, двери закрываются, в этот момент из сумки начинает валить дым и вспыхивает пламя. Девушка бросила сумку на пол, а кабину лифта затянуло дымом.
"Причина — вспыхнул портативный аккумулятор в сумке девушки. К счастью, серьезных последствий не наступило. Сообщений по этому случаю на номер 112 не поступало", — рассказали в главке, уточнив, что инцидент произошел на улице Крылова.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе ведомства, этот случай выявили в результате мониторинга соцсетей.
"Все обошлось. Связывались с управляющей компанией, вроде бы помощи не потребовалось", – добавил собеседник агентства.
В главке напомнили, что следует покупать только сертифицированные портативные аккумуляторы и не допускать их перегрева и механических повреждений.
