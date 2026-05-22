Студентку, вербовавшую новобранцев в РДК*, приговорили к пяти годам колонии

Установлено, что с января по июнь 2024 года Костикова, находясь за пределами РФ, пользуясь личным знакомством с лидером "Русского Добровольческого Корпуса", установила контакт с одним из активистов для вступления в ряды этой организации для участия в боях против ВС РФ. Подчеркивается, что, вернувшись в Россию, она продолжила общение с представителями террористической организации до момента своего задержания в марте 2025 года.