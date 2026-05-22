Студентку, вербовавшую новобранцев в РДК*, приговорили к пяти годам колонии

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Студентка Полина Костикова, вербовавшая новобранцев в украинскую террористическую организацию "Русский добровольческий корпус"*, приговорена к пяти годам колонии общего режима, сообщает прокуратура Москвы на платформе "Макс".
"Полина Костикова приговорена к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 250 тыс. рублей", - говорится в сообщении.
Они признана виновной по статье о приготовлении к участию в деятельности организации, которая признала в РФ террористической.
Установлено, что с января по июнь 2024 года Костикова, находясь за пределами РФ, пользуясь личным знакомством с лидером "Русского Добровольческого Корпуса", установила контакт с одним из активистов для вступления в ряды этой организации для участия в боях против ВС РФ. Подчеркивается, что, вернувшись в Россию, она продолжила общение с представителями террористической организации до момента своего задержания в марте 2025 года.
Подчеркивается, что приговор в законную силу не вступил.
*Организация, признанная экстремистской на территории РФ