Бизнес не ждет ставку ЦБ в этом году ниже десяти процентов, заявил Шохин

Краткий пересказ от РИА ИИ Александр Шохин заявил, что Банк России в этом году вряд ли снизит ключевую ставку ниже 10%.

По словам Шохина, инфляция тяготеет к диапазону 5–6% и не "хочет устаканиваться" на уровне 4%.

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Банк России в этом году вряд ли снизит ключевую ставку ниже 10%, к концу года она, скорее всего, будет в коридоре 10-12%, сказал в интервью РИА Новости глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Регулятор последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%. В апреле Банк России снизил ключевую ставку восьмой раз подряд – до 14,5%, повторив шаг, предпринятый на последних четырех заседаниях.

"Мы исходим из того, что сложившаяся макроэкономическая политика будет продолжена. Речь идет об очень аккуратной политике Центрального банка, который каждый свой шаг по снижению ключевой ставки сверяет с инфляционными ожиданиями, даже не со статистически наблюдаемой инфляцией, а именно с ожиданиями", - сказал Шохин

"Мы видим, что и сама инфляция не хочет "устаканиваться" на уровне 4%, и все-таки тяготеет больше к диапазону 5-6%", - добавил он.

"И поэтому наши расчеты и надежды на то, чтобы в этом году уже выйти на однозначную цифру ключевой ставки, то есть ниже 10%, и тем самым возобновить инвестиционный аппетит, аппетит к рискам - не оправдываются. Потому что такие небольшие шажки по снижению ключевой ставки говорят о том, что, дай Бог, если к концу года ставка будет в районе 10-12%", - указал глава РСПП