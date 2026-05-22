Путин раскрыл детали атаки ВСУ на общежитие в Старобельске
Специальная военная операция на Украине
 
17:25 22.05.2026 (обновлено: 17:39 22.05.2026)
Путин раскрыл детали атаки ВСУ на общежитие в Старобельске

Последствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске, ЛНР - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Последствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске, ЛНР
  • Президент Путин заявил, что удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске не был случайным, атака происходила в три волны из 16 БПЛА, нацеленных в одно и то же место.
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР произошел в три волны из 16 БПЛА, в одно и то же место, заявил президент России Владимир Путин.
"Удар не был случайным, он прошел в три волны, 16 БПЛА, в одно и то же место", - сказал президент в ходе встречи с выпускниками программы "Время героев".
Ранее глава региона Леонид Пасечник сообщил, что 35 человек были ранены при атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельскогопрофессионального колледжа педуниверситета в ЛНР, позже эта цифра увеличилась до 39 человек. По словам Путина, известно, что погибли шесть человек.
