Путин раскрыл детали атаки ВСУ на общежитие в Старобельске

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР произошел в три волны из 16 БПЛА, в одно и то же место, заявил президент России Владимир Путин.
"Удар не был случайным, он прошел в три волны, 16 БПЛА, в одно и то же место", - сказал президент в ходе встречи с выпускниками программы "Время героев".
Ранее глава региона Леонид Пасечник сообщил, что 35 человек были ранены при атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельскогопрофессионального колледжа педуниверситета в ЛНР, позже эта цифра увеличилась до 39 человек. По словам Путина, известно, что погибли шесть человек.