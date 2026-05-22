Путин раскрыл детали атаки ВСУ на общежитие в Старобельске

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР произошел в три волны из 16 БПЛА, в одно и то же место, заявил президент России Владимир Путин.

"Удар не был случайным, он прошел в три волны, 16 БПЛА, в одно и то же место", - сказал президент в ходе встречи с выпускниками программы "Время героев".