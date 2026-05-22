Пятнадцать человек числятся пропавшими без вести после удара ВСУ по ЛНР

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пятнадцать человек числятся пропавшими без вести после удара ВСУ по общежитию в ЛНР, заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер провел встречу с выпускниками программы "Время героев".
"По докладам, я вот заслушивал все это время доклады главы республики Пасечника Леонида Ивановича, министра обороны, министра министерства по чрезвычайным ситуациям, директора ФСБ, на данный момент известно о том, что… 15 числится пропавшими без вести, поскольку разбор завалов еще продолжается", - сказал Путин.