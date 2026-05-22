Рейтинг@Mail.ru
Одному из раненных при атаке ВСУ на Старобельск грозит ампутация конечности - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:27 22.05.2026
Одному из раненных при атаке ВСУ на Старобельск грозит ампутация конечности
ЛУГАНСК, 22 мая - РИА Новости. Восемнадцатилетнему парню, раненому при атаке ВСУ по Старобельску, грозит ампутация конечности, заявил журналистам заместитель главврача учреждения Дмитрий Котуха.
2026-05-22T16:27:00+03:00
true
PT1M59S
Одному из раненных при атаке ВСУ на Старобельск грозит ампутация конечности

Раненому при атаке ВСУ на колледж молодому человеку грозит ампутация конечности

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПоследствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске, ЛНР
Последствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске, ЛНР - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Последствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске, ЛНР
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Восемнадцатилетнему молодому человеку, раненому при атаке ВСУ по Старобельску, грозит ампутация конечности.
  • При ударе БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР были ранены 39 человек, есть погибшие.
ЛУГАНСК, 22 мая - РИА Новости. Восемнадцатилетнему парню, раненому при атаке ВСУ по Старобельску, грозит ампутация конечности, заявил журналистам заместитель главврача учреждения Дмитрий Котуха.
Ранее глава региона Леонид Пасечник сообщил, что 35 человек были ранены при атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР, позже эта цифра увеличилась до 39 человек, есть погибшие.
"Будет скорее всего ампутация конечности… Мы боремся за его жизнь, парню 18 лет", - сообщил Котуха.
 
Специальная военная операция на УкраинеСтаробельскЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по колледжу в СтаробельскеПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала