Одному из раненных при атаке ВСУ на Старобельск грозит ампутация конечности

ЛУГАНСК, 22 мая - РИА Новости. Восемнадцатилетнему парню, раненому при атаке ВСУ по Старобельску, грозит ампутация конечности, заявил журналистам заместитель главврача учреждения Дмитрий Котуха.
Ранее глава региона Леонид Пасечник сообщил, что 35 человек были ранены при атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР, позже эта цифра увеличилась до 39 человек, есть погибшие.
"Будет скорее всего ампутация конечности… Мы боремся за его жизнь, парню 18 лет", - сообщил Котуха.