Львова-Белова: решения о транспортировке раненых из ЛНР в Москву пока нет

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Решение о необходимости транспортировки в Москву пострадавших при ударе ВСУ по Старобельску детей пока не принято, сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.
По данным МЧС, ночью в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории Старобельского колледжа Луганского педагогического университета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находились 86 студентов. По словам Львовой-Беловой, по состоянию на 14.00, число пострадавших детей выросло до 39, девять из них доставлены в больницы, состояние троих оценивается как тяжелое.
"Решение о необходимости транспортировки в Москву пока не принято", - написала она на платформе "Макс".