Рейтинг@Mail.ru
Львова-Белова: решения о транспортировке раненых из ЛНР в Москву пока нет - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:59 22.05.2026 (обновлено: 15:09 22.05.2026)
Львова-Белова: решения о транспортировке раненых из ЛНР в Москву пока нет

Львова-Белова: решение о транспортировке детей из ЛНР в Москву пока не принято

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПоследствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске, ЛНР
Последствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске, ЛНР - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Последствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске, ЛНР
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате удара БПЛА по зданию общежития в Старобельске пострадало 39 детей, девять из них были доставлены в больницы, состояние троих оценивается как тяжелое.
  • Детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила, что решение о транспортировке пострадавших детей в Москву пока не принято.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Решение о необходимости транспортировки в Москву пострадавших при ударе ВСУ по Старобельску детей пока не принято, сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.
По данным МЧС, ночью в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории Старобельского колледжа Луганского педагогического университета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находились 86 студентов. По словам Львовой-Беловой, по состоянию на 14.00, число пострадавших детей выросло до 39, девять из них доставлены в больницы, состояние троих оценивается как тяжелое.
"Решение о необходимости транспортировки в Москву пока не принято", - написала она на платформе "Макс".
Разбор завалов в Старобельске - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
В ЛНР 18 детей могут оставаться под завалами общежития после удара ВСУ
Вчера, 14:40
 
МоскваМария Львова-БеловаВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Удар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала