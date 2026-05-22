Рейтинг@Mail.ru
Власти ЛНР предупредили о фейках после удара ВСУ по колледжу в Старобельске - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:44 22.05.2026
Власти ЛНР предупредили о фейках после удара ВСУ по колледжу в Старобельске

Правительство ЛНР предупредило об украинских фейках после атаки ВСУ по колледжу

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПоследствия удара ВСУ по зданию колледжа в Старобельске в ЛНР
Последствия удара ВСУ по зданию колледжа в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Последствия удара ВСУ по зданию колледжа в Старобельске в ЛНР
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти ЛНР предупредили о распространяющихся со стороны Украины фейках после удара ВСУ по Старобельскому колледжу.
  • В правительстве ЛНР заявили, что киевский режим пытается оправдать себя и свой террористический акт, совершенный против детей Луганской Народной Республики, через распространение поддельных писем и иных фейков.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Правительство ЛНР предупредило о распространяющихся со стороны Украины фейках после удара ВСУ по Старобельскому колледжу.
Ранее глава региона Леонид Пасечник сообщил, что 35 человек были ранены при атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР, позже эта цифра увеличилась до 39 человек, есть погибшие.
"После зверского удара по Старобельскому колледжу украинская пропаганда начала распространять фейки", - говорится в сообщении в канале правительства ЛНР на платформе "Макс".
В региональном правительстве отметили, что через распространение, в том числе через ботов, поддельных писем и иных фейков киевский режим пытается оправдать себя и свой террористический акт, совершенный против детей Луганской Народной Республики.
Разбор завалов в Старобельске - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
В ЛНР 18 детей могут оставаться под завалами общежития после удара ВСУ
Вчера, 14:40
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаУкраинаЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала