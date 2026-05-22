Власти ЛНР предупредили о фейках после удара ВСУ по колледжу в Старобельске

- Власти ЛНР предупредили о распространяющихся со стороны Украины фейках после удара ВСУ по Старобельскому колледжу.
- В правительстве ЛНР заявили, что киевский режим пытается оправдать себя и свой террористический акт, совершенный против детей Луганской Народной Республики, через распространение поддельных писем и иных фейков.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Правительство ЛНР предупредило о распространяющихся со стороны Украины фейках после удара ВСУ по Старобельскому колледжу.
Ранее глава региона Леонид Пасечник сообщил, что 35 человек были ранены при атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР, позже эта цифра увеличилась до 39 человек, есть погибшие.
"После зверского удара по Старобельскому колледжу украинская пропаганда начала распространять фейки", - говорится в сообщении в канале правительства ЛНР на платформе "Макс".
В региональном правительстве отметили, что через распространение, в том числе через ботов, поддельных писем и иных фейков киевский режим пытается оправдать себя и свой террористический акт, совершенный против детей Луганской Народной Республики.