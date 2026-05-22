Рейтинг@Mail.ru
Под завалами колледжа в Старобельске еще остаются люди - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:33 22.05.2026 (обновлено: 14:42 22.05.2026)
Под завалами колледжа в Старобельске еще остаются люди

Министр Мирошниченко: под завалами колледжа в Старобельске остаются люди

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ работают на месте обрушения здания общежития Старобельского колледжа в результате удара ВСУ
Сотрудники МЧС РФ работают на месте обрушения здания общежития Старобельского колледжа в результате удара ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС РФ работают на месте обрушения здания общежития Старобельского колледжа в результате удара ВСУ
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Под завалами колледжа в Старобельске еще остаются люди.
  • БПЛА ВСУ ночью атаковали здания учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР, пострадали около 40 человек, есть погибшие
  • Спасатели с первых минут приступили к работе и продолжают доставать пострадавших из-под завалов.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Министр образования ЛНР Евгений Мирошниченко сообщил, что под завалами колледжа в Старобельске еще остаются люди.
Ранее глава республики Леонид Пасечник сообщил об атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР. Число пострадавших, по словам главы региона, выросло до 39, среди них есть погибшие.
«

"Министр образования и науки ЛНР Евгений Мирошниченко сообщил, что под завалами колледжа в Старобельске еще остаются люди. По его словам, с самых первых минут спасатели приступили к выполнению своей работы, однако учитывая масштаб повреждений, они до сих пор достают пострадавших из-под завалов", - сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР.

По словам Мирошниченко, "спасатели делают все возможное, чтобы спасти людей как можно скорее и при этом не нанеся дополнительных повреждений".
Последствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Мирошник сообщил подробности удара ВСУ по колледжу в Старобельске
Вчера, 09:54
 
СтаробельскЛуганская Народная РеспубликаУдар ВСУ по колледжу в СтаробельскеПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала