МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Министр образования ЛНР Евгений Мирошниченко сообщил, что под завалами колледжа в Старобельске еще остаются люди.
Ранее глава республики Леонид Пасечник сообщил об атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР. Число пострадавших, по словам главы региона, выросло до 39, среди них есть погибшие.
"Министр образования и науки ЛНР Евгений Мирошниченко сообщил, что под завалами колледжа в Старобельске еще остаются люди. По его словам, с самых первых минут спасатели приступили к выполнению своей работы, однако учитывая масштаб повреждений, они до сих пор достают пострадавших из-под завалов", - сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР.
По словам Мирошниченко, "спасатели делают все возможное, чтобы спасти людей как можно скорее и при этом не нанеся дополнительных повреждений".