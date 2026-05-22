Развожаев назвал удар ВСУ по колледжу в Старобельске чистым террором - РИА Новости, 22.05.2026
Специальная военная операция на Украине
 
11:11 22.05.2026 (обновлено: 13:35 22.05.2026)
Развожаев назвал удар ВСУ по колледжу в Старобельске чистым террором

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал удар ВСУ по колледжу в Старобельске в Луганской Народной Республике "чистым террором" и проявлением истинной слабости и бесчеловечности.
По данным МЧС, ночью в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории Старобельского колледжа Луганского педагогического университета произошло обрушение здания общежития. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что, по предварительным данным, погибли 4 человека, 35 детей получили ранения разной тяжести.
«
"Целенаправленный удар по образовательному учреждению, по детям — это проявление истинной слабости и бесчеловечности. Никакого военного смысла в этом не было и быть не могло. Это чистый террор", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, Севастополь разделяет боль Старобельска.
"Скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Старобельск, мы с вами!" - добавил Развожаев.
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольСтаробельскЛуганская Народная РеспубликаМихаил РазвожаевЯна ЛантратоваВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Удар ВСУ по колледжу в СтаробельскеПроисшествия
 
 
