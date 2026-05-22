Развожаев назвал удар ВСУ по колледжу в Старобельске чистым террором

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал удар ВСУ по колледжу в Старобельске в Луганской Народной Республике "чистым террором" и проявлением истинной слабости и бесчеловечности.
По данным МЧС, ночью в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории Старобельского колледжа Луганского педагогического университета произошло обрушение здания общежития. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что, по предварительным данным, погибли 4 человека, 35 детей получили ранения разной тяжести.
"Целенаправленный удар по образовательному учреждению, по детям — это проявление истинной слабости и бесчеловечности. Никакого военного смысла в этом не было и быть не могло. Это чистый террор", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, Севастополь разделяет боль Старобельска.
"Скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Старобельск, мы с вами!" - добавил Развожаев.