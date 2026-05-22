Краткий пересказ от РИА ИИ Сергей Миронов назвал варварский удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске визитной карточкой режима Владимира Зеленского.

Он выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавшим.

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Варварский удар по общежитию в Старобельске - это визитная карточка режима Владимира Зеленского, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов, комментируя атаку ВСУ на учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске в ЛНР.

Ранее глава республики Леонид Пасечник сообщил, что 35 человек получили ранения при атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР

"Варварский удар по общежитию с детьми в Старобельске - это визитная карточка режима Зеленского . Режима террористов, фашистов и убийц, с которым не может быть никаких переговоров - их надо уничтожать. Тех, кто уцелеет, судить военным трибуналом как военных преступников", - сказал Миронов

Он напомнил, что в последние годы во многих регионах России суды вынесли решения о признании преступлений нацистов и их пособников актом геноцида советского народа во время Великой Отечественной войны.

"Тоже самое нужно сделать и в отношении преступлений бандеровцев… Никакой им пощады! Они заслужили самое суровое и справедливое возмездие!" - добавил лидер партии.