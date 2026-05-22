Миронов назвал атаку ВСУ на Старобельск визитной карточкой киевского режима - РИА Новости, 22.05.2026
13:07 22.05.2026
Миронов назвал атаку ВСУ на Старобельск визитной карточкой киевского режима

© Фото : Леонид Пасечник/MAX
Последствия удара ВСУ в Старобельске в ЛНР
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Миронов назвал варварский удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске визитной карточкой режима Владимира Зеленского.
  • Он выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавшим.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Варварский удар по общежитию в Старобельске - это визитная карточка режима Владимира Зеленского, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов, комментируя атаку ВСУ на учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске в ЛНР.
Ранее глава республики Леонид Пасечник сообщил, что 35 человек получили ранения при атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР.
"Варварский удар по общежитию с детьми в Старобельске - это визитная карточка режима Зеленского. Режима террористов, фашистов и убийц, с которым не может быть никаких переговоров - их надо уничтожать. Тех, кто уцелеет, судить военным трибуналом как военных преступников", - сказал Миронов.
Он напомнил, что в последние годы во многих регионах России суды вынесли решения о признании преступлений нацистов и их пособников актом геноцида советского народа во время Великой Отечественной войны.
"Тоже самое нужно сделать и в отношении преступлений бандеровцев… Никакой им пощады! Они заслужили самое суровое и справедливое возмездие!" - добавил лидер партии.
Миронов также выразил соболезнования всем родственникам погибших и пострадавшим в результате теракта в ЛНР и других регионах России.
Специальная военная операция на УкраинеСтаробельскЛуганская Народная РеспубликаРоссияСергей МироновВладимир ЗеленскийЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныСправедливая РоссияУдар ВСУ по колледжу в СтаробельскеПроисшествия
 
 
