Рейтинг@Mail.ru
Львова-Белова рассказала о работе спасателей в Старобельске после удара ВСУ - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:54 22.05.2026
Львова-Белова рассказала о работе спасателей в Старобельске после удара ВСУ

Львова-Белова: спасатели работают на месте удара ВСУ несмотря на опасность БПЛА

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ работают на месте обрушения здания общежития колледжа в результате атаки ВСУ по Старобельску
Сотрудники МЧС РФ работают на месте обрушения здания общежития колледжа в результате атаки ВСУ по Старобельску - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спасатели извлекают пострадавших детей и тела погибших при ударе ВСУ по колледжу в ЛНР.
  • При атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР 39 человек были ранены, есть погибшие.
  • Работа на месте происшествия продолжается несмотря на повторную угрозу атаки БПЛА.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Спасатели извлекают пострадавших детей и тела погибших при ударе ВСУ по колледжу в ЛНР, несмотря на повторную угрозу атаки БПЛА, подчеркнула уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова.
Ранее глава региона Леонид Пасечник сообщил, что 35 человек были ранены при атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР, позже эта цифра увеличилась до 39 человек, есть погибшие.
"На месте происшествия продолжают работать спасатели, медицинские работники и правоохранительные органы. Спасатели извлекают пострадавших детей и тела погибших, несмотря на повторную угрозу БПЛА противника", - написала Львова-Белова на платформе "Макс".
Последствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске. 22 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Львова-Белова рассказала о детях, раненных при ударе ВСУ по Старобельску
Вчера, 12:44
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаРоссияМария Львова-БеловаЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по колледжу в СтаробельскеПроисшествияСтаробельск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала