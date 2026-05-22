Львова-Белова рассказала о работе спасателей в Старобельске после удара ВСУ

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Спасатели извлекают пострадавших детей и тела погибших при ударе ВСУ по колледжу в ЛНР, несмотря на повторную угрозу атаки БПЛА, подчеркнула уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова.
Ранее глава региона Леонид Пасечник сообщил, что 35 человек были ранены при атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР, позже эта цифра увеличилась до 39 человек, есть погибшие.
"На месте происшествия продолжают работать спасатели, медицинские работники и правоохранительные органы. Спасатели извлекают пострадавших детей и тела погибших, несмотря на повторную угрозу БПЛА противника", - написала Львова-Белова на платформе "Макс".