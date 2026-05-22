Львова-Белова рассказала о детях, раненных при ударе ВСУ по Старобельску - РИА Новости, 22.05.2026
Специальная военная операция на Украине
 
12:44 22.05.2026 (обновлено: 13:06 22.05.2026)
Львова-Белова рассказала о детях, раненных при ударе ВСУ по Старобельску

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПоследствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске. 22 мая 2026
  • После удара ВСУ по Старобельску 35 детей получили ранения различной степени тяжести.
  • Во время удара в здании общежития Старобельского колледжа находились 86 студентов.
  • На данный момент известно о четырех погибших и троих детях в тяжелом состоянии.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. После удара ВСУ по в Старобельску 35 детей получили ранения различной степени тяжести, восемь из них доставлены в больницы, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова.
По данным МЧС, ночью в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории Старобельского колледжа Луганского педагогического университета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находились 86 студентов.
"На 12:00 известно о четырех погибших. От всего сердца соболезнуем их близким. 35 детей получили ранения различной степени тяжести – из них восемь доставлены в учреждение здравоохранения. Состояние здоровья троих оценивается как тяжелое", - написала она на платформе "Макс".
По словам Львовой-Беловой, детям оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
Специальная военная операция на УкраинеУдар ВСУ по колледжу в СтаробельскеВооруженные силы УкраиныПроисшествияМария Львова-Белова
 
 
