Львова-Белова рассказала о детях, раненных при ударе ВСУ по Старобельску

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. После удара ВСУ по в Старобельску 35 детей получили ранения различной степени тяжести, восемь из них доставлены в больницы, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова.
По данным МЧС, ночью в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории Старобельского колледжа Луганского педагогического университета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находились 86 студентов.
"На 12:00 известно о четырех погибших. От всего сердца соболезнуем их близким. 35 детей получили ранения различной степени тяжести – из них восемь доставлены в учреждение здравоохранения. Состояние здоровья троих оценивается как тяжелое", - написала она на платформе "Макс".
По словам Львовой-Беловой, детям оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.