Пасечник рассказал о пострадавших при атаке ВСУ на Старобельск

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число пострадавших в результате атаки ВСУ в Старобельске выросло до 39 человек, уточнил глав ЛНР Леонид Пасечник.
- Ранее сообщалось о 35 раненых.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Число пострадавших в результате атаки ВСУ в Старобельске выросло до 39, среди них есть погибшие, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«
"На настоящий момент известно о 39 пострадавших, из которых есть и погибшие", - сказал Пасечник в видео, опубликованном в канале его администрации на платформе "Макс".