Рейтинг@Mail.ru
Пасечник рассказал о пострадавших при атаке ВСУ на Старобельск - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:46 22.05.2026 (обновлено: 12:46 22.05.2026)
Пасечник рассказал о пострадавших при атаке ВСУ на Старобельск

Пасечник: число пострадавших из-за атаки ВСУ на Старобельск выросло до 39

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ работают на месте обрушения здания общежития колледжа в результате атаки ВСУ по Старобельску
Сотрудники МЧС РФ работают на месте обрушения здания общежития колледжа в результате атаки ВСУ по Старобельску - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС РФ работают на месте обрушения здания общежития колледжа в результате атаки ВСУ по Старобельску
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число пострадавших в результате атаки ВСУ в Старобельске выросло до 39 человек, уточнил глав ЛНР Леонид Пасечник.
  • Ранее сообщалось о 35 раненых.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Число пострадавших в результате атаки ВСУ в Старобельске выросло до 39, среди них есть погибшие, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Ранее Пасечник сообщил, что 35 человек ранены при атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР.
«

"На настоящий момент известно о 39 пострадавших, из которых есть и погибшие", - сказал Пасечник в видео, опубликованном в канале его администрации на платформе "Макс".

Глава региона добавил, что на месте атаки работают сотрудники МЧС РФ, скорая помощь, психологическая помощь, развернут пункт временного размещения для прибывших родителей.
Последствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Мирошник сообщил подробности удара ВСУ по колледжу в Старобельске
Вчера, 09:54
 
Специальная военная операция на УкраинеСтаробельскЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала