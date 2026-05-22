СК: под завалами общежития в Старобельске могут быть несколько человек

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Несколько человек, предположительно, находятся под завалами общежития в Старобельске в ЛНР, количество погибших и пострадавших уточняется, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По данным МЧС, ночью в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории Старобельского колледжа Луганского педагогического университета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находились 86 студентов.
"Несколько человек, предположительно, находятся под завалами. Количество погибших и пострадавших уточняется", - сказала Петренко.