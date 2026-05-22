СК: на момент удара ВСУ по общежитию в ЛНР в здании находились 87 человек

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. На момент удара ВСУ по общежитию в Старобельске в ЛНР в здании находились 86 учащихся и 1 работник, пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.