Из-под завалов колледжа в Старобельске извлекли трех человек

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Три человека извлечены из-под завалов колледжа в Старобельске, они переданы бригаде скорой медицинской помощи, сообщила пресс-служба МЧС РФ
По данным ведомства, ночью в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории Старобельского колледжа Луганского педагогического университета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находились 86 студентов.
"Под завалами оказались люди. На данный момент спасателями МЧС России из-под завалов извлечены три человека. Они переданы бригаде скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении МЧС России.
Ранее глава республики Леонид Пасечник сообщил, что 35 человек получили ранения при атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР.