Из-под завалов колледжа в Старобельске извлекли трех человек

Краткий пересказ от РИА ИИ В Старобельске обрушилось здание общежития колледжа после комбинированного массированного удара БПЛА ВСУ.

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Три человека извлечены из-под завалов колледжа в Старобельске, они переданы бригаде скорой медицинской помощи, сообщила пресс-служба МЧС РФ

По данным ведомства, ночью в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории Старобельского колледжа Луганского педагогического университета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находились 86 студентов.

« "Под завалами оказались люди. На данный момент спасателями МЧС России из-под завалов извлечены три человека. Они переданы бригаде скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении МЧС России.