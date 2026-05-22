Краткий пересказ от РИА ИИ
- При атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР были ранены 35 человек.
- Посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал напавших на общежитие колледжа в Старобельске нацистами.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, говоря об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР, заявил, что нацисты как загнанные крысы совершают покушения на детей.
Ранее глава республики Леонид Пасечник сообщил, что 35 человек получили ранения при атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР.
"Нацисты как загнанные крысы пытаются кусать за самое больное, совершая покушения на несовершеннолетних детей и ни в чем не повинных гражданских жителей", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
