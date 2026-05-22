23:45 22.05.2026
Зампостпреда США в ООН не осудила теракт ВСУ в Старобельске

© РИА Новости / Евгений Биятов | Сотрудники МЧС РФ работают на месте обрушения здания общежития Старобельского колледжа в результате атаки ВСУ
Сотрудники МЧС РФ работают на месте обрушения здания общежития Старобельского колледжа в результате атаки ВСУ
ООН, 22 мая - РИА Новости. Заместитель постоянного представителя США в ООН Тамми Брюс на заседании Совета Безопасности Всемирной Организации в пятницу не осудила совершенный ВСУ теракт в Старобельске.
"Много вопросов, которые касаются этого удара, пока на них нет ответов. Соединенные Штаты вновь призывают Россию обеспечить возможность гуманитарным сотрудникам получить доступ к районам, которые находятся под ее контролем", - заявила Брюс.
При этом она призвала Россию и Украину прекратить конфликт.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Ранения различной степени тяжести получили 39 детей, шесть человек погибли. Возбуждено дело о теракте.
