Глава Нацразведки США подала в отставку - РИА Новости, 22.05.2026
20:23 22.05.2026 (обновлено: 21:43 22.05.2026)
Глава Нацразведки США подала в отставку

Fox News: глава Нацразведки США подала в отставку по семейным обстоятельствам

Тулси Габбард. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор Национальной разведки США Тулси Габбард подала заявление об уходе с должности.
  • Причина — семейные обстоятельства: у ее мужа диагностировали редкую форму рака костей.
ВАШИНГТОН, 22 мая — РИА Новости. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард подала заявление об уходе с должности по семейным обстоятельствам, передает Fox News со ссылкой на документ.
«
"К сожалению, я должна подать в отставку с 30 июня 2026 года. У моего мужа Авраама недавно диагностировали крайне редкую форму рака костей", — говорится в заявлении.
Как утверждает Reuters, Белый дом вынудил ее уйти в отставку. И.о. директора станет Аарон Лукас.
Габбард родилась 12 апреля 1981 года в деревне Лелоалоа (Американское Самоа). Детство и юность провела на Гавайях.
В ноябре 2024-го избранный президент США Дональд Трамп заявил, что выбрал ее в качестве своего кандидата на пост директора Национальной разведки. Это привлекло повышенное внимание общественности ко взглядам Габбард на международные отношения, особенно насчет Сирии и России.
Она неоднократно выступала против политики Соединенных Штатов по Украине, в том числе в вопросе предоставления военной помощи. Так, Габбард раскритиковала решение бывшего президента Джо Байдена отправить ВСУ кассетные бомбы, так как оно показывает, что "им нет дела до украинского народа: эти боеприпасы приведут к потерям среди украинцев из-за неразорвавшихся бомб на протяжении десятилетий".
