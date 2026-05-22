Рейтинг@Mail.ru
США работают над перераспределением сил в Европе, заявил Рубио - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:16 22.05.2026
США работают над перераспределением сил в Европе, заявил Рубио

Рубио: США работают над перераспределением сил в Европе

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон работает над перераспределением своих сил в Европе.
ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Союзники Соединенных Штатов по НАТО осознают, что Вашингтон работает над перераспределением своих сил в Европе, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Ранее в пятницу госсекретарь отмечал, что пересмотр размещения войск США в Европе не является мерой наказания, а представляет собой постоянный процесс.
Американские и польские военнослужащие в Польше - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Минобороны Литвы сообщило о приостановке ротации войск США в Европе
14 мая, 11:21
"Присутствие войск Соединенных Штатов в Европе будет скорректировано, эта работа уже ведется, и она проводится в координации с нашими союзниками. Я не говорю, что они будут в восторге от этого, но они, безусловно, это осознают", - сказал он журналистам на полях встречи глав МИД НАТО в Швеции.
При этом он отметил, что позднее могут последовать объявления на эту тему от представителей стран-союзников, но не уточнил содержание этих объявлений.
"Они (союзники - ред.) прорабатывали это через внутренние системы НАТО, с точки зрения расстановки сил и того, что мы могли бы предоставить, наряду с другими", - добавил Рубио.
Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл 2 мая подтвердил РИА Новости, что США намерены вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих.
В четверг президент США Дональд Трамп объявил о намерении направить дополнительно 5 тысяч американских военных в Польшу.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Мелони выразила несогласие с планами США по выводу войск из Италии
4 мая, 16:54
 
В миреСШАЕвропаВашингтон (штат)Марко РубиоДональд ТрампНАТОМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала