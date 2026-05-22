США работают над перераспределением сил в Европе, заявил Рубио

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон работает над перераспределением своих сил в Европе.
ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Союзники Соединенных Штатов по НАТО осознают, что Вашингтон работает над перераспределением своих сил в Европе, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
При этом он отметил, что позднее могут последовать объявления на эту тему от представителей стран-союзников, но не уточнил содержание этих объявлений.
"Они (союзники - ред.) прорабатывали это через внутренние системы НАТО, с точки зрения расстановки сил и того, что мы могли бы предоставить, наряду с другими", - добавил Рубио.
В четверг президент США Дональд Трамп объявил о намерении направить дополнительно 5 тысяч американских военных в Польшу.