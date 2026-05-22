Рейтинг@Mail.ru
Рубио прокомментировал взимание Ираном платы за проход через Ормуз - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 22.05.2026 (обновлено: 15:11 22.05.2026)
Рубио прокомментировал взимание Ираном платы за проход через Ормуз

Рубио: США против взимания Ираном платы за проход судов через Ормуз

© REUTERS / Julia Demaree NikhinsonГоссекретарь США Марко Рубио на встрече министров иностранных дел НАТО в Хельсинборге. 22 мая 2026
Госсекретарь США Марко Рубио на встрече министров иностранных дел НАТО в Хельсинборге. 22 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© REUTERS / Julia Demaree Nikhinson
Госсекретарь США Марко Рубио на встрече министров иностранных дел НАТО в Хельсинборге. 22 мая 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США выступают против попыток Ирана установить системы взимания платы за проход судов в Ормузском проливе, заявил госсекретарь Марко Рубио.
  • По его словам, в случае возникновения такого прецедента плату за проход начнут взимать и в других местах.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. США выступают против попыток Ирана установить системы взимания платы за проход судов в Ормузском проливе, заявил госсекретарь Марко Рубио.
"Иран пытается создать систему взимания платы за проход (через Ормузский пролив - ред.)... Ни одна страна в мире не должна соглашаться на это", - заявил он в ходе встречи глав МИД НАТО, комментируя переговоры с Тегераном.
Госсекретарь США Марко Рубио на встрече министров иностранных дел НАТО в Хельсинборге. 22 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
США и Иран достигли небольшого прогресса в переговорах, заявил Рубио
Вчера, 11:22
Госсекретарь США также предостерег, что в случае возникновения такого прецедента, плату за проход через водные артерии начнут взимать и в других местах.
"Это неприемлемо. Нельзя этого допустить. Если это произойдет в Ормузском проливе, то повторится еще в пяти других местах планеты", - сказал Рубио.
Ранее Иран объявил об учреждении специальной структуры для регулирования прохода судов в Ормузском проливе, где более 2,5 месяцев нарушено движение из-за конфликта Ирана и США.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив.
Моджтаба Хаменеи - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
СМИ: верховный лидер Ирана запретил вывозить обогащенный уран из страны
21 мая, 15:52
 
В миреИранОрмузский проливСШАМарко РубиоНАТОВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала