Рубио прокомментировал взимание Ираном платы за проход через Ормуз

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США выступают против попыток Ирана установить системы взимания платы за проход судов в Ормузском проливе, заявил госсекретарь Марко Рубио.
- По его словам, в случае возникновения такого прецедента плату за проход начнут взимать и в других местах.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. США выступают против попыток Ирана установить системы взимания платы за проход судов в Ормузском проливе, заявил госсекретарь Марко Рубио.
"Иран пытается создать систему взимания платы за проход (через Ормузский пролив - ред.)... Ни одна страна в мире не должна соглашаться на это", - заявил он в ходе встречи глав МИД НАТО, комментируя переговоры с Тегераном.
Госсекретарь США также предостерег, что в случае возникновения такого прецедента, плату за проход через водные артерии начнут взимать и в других местах.
"Это неприемлемо. Нельзя этого допустить. Если это произойдет в Ормузском проливе, то повторится еще в пяти других местах планеты", - сказал Рубио.
Ранее Иран объявил об учреждении специальной структуры для регулирования прохода судов в Ормузском проливе, где более 2,5 месяцев нарушено движение из-за конфликта Ирана и США.