Рейтинг@Mail.ru
США лишились пятой части довоенного запаса дронов Reaper, пишут СМИ - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:30 22.05.2026
США лишились пятой части довоенного запаса дронов Reaper, пишут СМИ

Bloomberg: США лишились запаса дронов Reaper на сумму около миллиарда долларов

© U.S. Air Force photo by Airman 1st Class William Rio RosadoАмериканский беспилотник MQ-9 Reaper
Американский беспилотник MQ-9 Reaper - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© U.S. Air Force photo by Airman 1st Class William Rio Rosado
Американский беспилотник MQ-9 Reaper. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США потеряли пятую часть довоенного запаса ударных БПЛА MQ-9 Reaper в ходе операции против Ирана.
  • Всего было уничтожено 24 дрона MQ-9 Reaper, а если учитывать поврежденные и позднее списанные БПЛА, то потери могут достигать 30 единиц.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. США в ходе операции против Ирана потеряли пятую часть довоенного запаса ударных БПЛА MQ-9 Reaper общей стоимостью около 1 миллиарда долларов, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированный источник.
Согласно недавнему отчету Исследовательской службы конгресса США (CRS), американские ВВС в ходе военной операции против Ирана потеряли в общей сложности 42 летательных аппарата, включая истребители F-15E и F-35A, а также беспилотники MQ-9 Reaper и MQ-4C Triton. Всего было уничтожено 24 MQ-9 Reaper.
Беспилотник MQ-9 Reaper - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
США потеряли 16 MQ-9 Reaper в Иране с начала операции, сообщил CBS
1 апреля, 23:30
"Иран с начала войны уничтожил более двух десятков беспилотников MQ-9 Reaper, используемых войсками США, что представляет собой значительную потерю стоимостью почти 1 миллиард долларов, что составляет 20% довоенного запаса этих беспилотных систем Пентагона, которые сложно заменить", - передает Блумберг.
По данным источника, США лишились как минимум 24 дронов MQ-9 Reaper, а как максимум - 30, если учитывать те БПЛА, которые получили повреждения и позднее были списаны. Как отметил собеседник агентства, многие из потерянных дронов были сбиты в воздухе, некоторых уничтожили в ходе наземных ударов.
Как напоминает Блумберг, беспилотники этого типа больше не производятся для вооруженных сил США, а каждый такой БПЛА стоит около 30 миллионов долларов. Однако для иностранных клиентов модификации этих дронов по-прежнему производятся.
Здание Пентагона в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Пентагон назвал сумму расходов США на операцию против Ирана
12 мая, 16:15
 
В миреСШАИранКонгресс СШАМинистерство обороны СШАF-15SEВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала