США лишились пятой части довоенного запаса дронов Reaper, пишут СМИ

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. США в ходе операции против Ирана потеряли пятую часть довоенного запаса ударных БПЛА MQ-9 Reaper общей стоимостью около 1 миллиарда долларов, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированный источник.
Согласно недавнему отчету Исследовательской службы конгресса США (CRS), американские ВВС в ходе военной операции против Ирана потеряли в общей сложности 42 летательных аппарата, включая истребители F-15E и F-35A, а также беспилотники MQ-9 Reaper и MQ-4C Triton. Всего было уничтожено 24 MQ-9 Reaper.
"Иран с начала войны уничтожил более двух десятков беспилотников MQ-9 Reaper, используемых войсками США, что представляет собой значительную потерю стоимостью почти 1 миллиард долларов, что составляет 20% довоенного запаса этих беспилотных систем Пентагона, которые сложно заменить", - передает Блумберг.
По данным источника, США лишились как минимум 24 дронов MQ-9 Reaper, а как максимум - 30, если учитывать те БПЛА, которые получили повреждения и позднее были списаны. Как отметил собеседник агентства, многие из потерянных дронов были сбиты в воздухе, некоторых уничтожили в ходе наземных ударов.
Как напоминает Блумберг, беспилотники этого типа больше не производятся для вооруженных сил США, а каждый такой БПЛА стоит около 30 миллионов долларов. Однако для иностранных клиентов модификации этих дронов по-прежнему производятся.