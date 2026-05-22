МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российская армия освободила пять населенных пунктов за неделю, в том числе Верхнюю Терсу в Запорожской области в пятницу, уничтожив до 7830 военнослужащих, 106 бронемашин на различных направлениях спецоперации, следует из официальной сводки Минобороны РФ.
ВС РФ в небе и на земле
Также, средствами противовоздушной обороны сбиты 46 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, крылатая ракета большой дальности "Фламинго", управляемая ракета большой дальности "Нептун-МД" и 4184 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены 13 безэкипажных катеров ВСУ.
Подлость ВСУ
Президент РФ Владимир Путин, заявил, что погибли 6 человек. Ранее МИД РФ сообщал о 40 пострадавших. Глава государства сообщил, что дал приказ Минобороны представить предложения по ответу на удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удар по колледжу чудовищным преступлением киевского режима.
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека собирает дополнительную информацию об ударе ВСУ по колледжу в ЛНР, сообщили РИА Новости в управлении. Официальный представитель управления Шабия Манту заявила, что структуре известно об этом ударе, и управление пытается собрать дополнительную информацию.
Ночная атака дронов ВСУ
Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 217 украинских беспилотников над регионами России, включая Московский и Санкт-Петербург, сообщили в Минобороны РФ.