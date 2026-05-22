Спецоперация, 22 мая: ВС России освободили пять населенных пунктов

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российская армия освободила пять населенных пунктов за неделю, в том числе Верхнюю Терсу в Запорожской области в пятницу, уничтожив до 7830 военнослужащих, 106 бронемашин на различных направлениях спецоперации, следует из официальной сводки Минобороны РФ.