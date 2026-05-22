БЕЛГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили свыше 90 станций Starlink ВСУ с начала мая в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го АК с позывным "Карта".

ВСУ потеряли свыше 90 станций Starlink с начала мая в Харьковской области . Активная работа операторов разведывательных и ударных дронов 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" позволяет нарушить обеспечение подразделений (ВСУ - ред.) интернет-соединением и связью с пунктами управления", - рассказал военный.

По его данным, антенны выявлялись в ходе мониторинга местности как на линии боевого соприкосновения, так и в тылу - из-за недостаточной маскировки, а также благодаря действиям расчетов радиоэлектронной разведки и радиолокационных станций. Вычисленные координаты передавались на командный пункт и далее - подразделениям беспилотных систем.