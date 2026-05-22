Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили свыше 90 станций Starlink ВСУ с начала мая в Харьковской области.
- Антенны станций Starlink выявлялись из-за недостаточной маскировки, а также благодаря действиям расчетов радиоэлектронной разведки и радиолокационных станций.
- В результате ударов по станциям Starlink на ряде участков была нарушена координация между подразделениями ВСУ и их устойчивая связь с командованием через интернет.
БЕЛГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили свыше 90 станций Starlink ВСУ с начала мая в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го АК с позывным "Карта".
"ВСУ потеряли свыше 90 станций Starlink с начала мая в Харьковской области. Активная работа операторов разведывательных и ударных дронов 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" позволяет нарушить обеспечение подразделений (ВСУ - ред.) интернет-соединением и связью с пунктами управления", - рассказал военный.
По его данным, антенны выявлялись в ходе мониторинга местности как на линии боевого соприкосновения, так и в тылу - из-за недостаточной маскировки, а также благодаря действиям расчетов радиоэлектронной разведки и радиолокационных станций. Вычисленные координаты передавались на командный пункт и далее - подразделениям беспилотных систем.
После этого, как добавил собеседник агентства, по целям наносились удары FPV-дронами и коптерами с осколочно-фугасной боевой частью. В результате, по его оценке, на ряде участков была нарушена координация между подразделениями ВСУ и их устойчивая связь с командованием через интернет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18