Рейтинг@Mail.ru
Российские военные нанесли удары по РЛС ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:35 22.05.2026 (обновлено: 09:59 22.05.2026)
Российские военные нанесли удары по РЛС ВСУ на Харьковском направлении

ВС России нанесли удары по восьми украинским РЛС на Харьковском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие расчета САУ 2С7М "Малка" стреляют по позициям ВСУ в зоне СВО
Военнослужащие расчета САУ 2С7М Малка стреляют по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие расчета САУ 2С7М "Малка" стреляют по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские военные поразили восемь радиолокационных станций ВСУ на Харьковском направлении.
  • Удары по РЛС были нанесены в течение пяти минут благодаря слаженной работе подразделений и выстроенной системе огневого поражения.
  • Поражение РЛС лишает противника возможности вести разведку и обнаруживать укрытую технику и артиллерию.
БЕЛГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии поразили восемь радиолокационных станций (РЛС) ВСУ на харьковском направлении, сообщил РИА Новости командир взвода БПС с позывным "Кореец".
По его словам, благодаря слаженной работе подразделений и выстроенной системе огневого поражения удары по РЛС были нанесены в течение пяти минут, что не позволило противнику укрыть и сохранить технику.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Украинские националисты несут потери в боях за Кондратовку
07:33
"Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" поразили восемь радиолокационных станций ВСУ на харьковском направлении. Станции были обнаружены операторами разведывательных БПЛА в ходе изучения тыловых районов противника. Координаты целей были немедленно переданы расчетам артиллерийских орудий и операторам ударных дронов", - рассказал командир.
"Кореец" пояснил, что при развертывании и включении радиолокационные станции становятся заметны для российских разведчиков, после чего по ним в кратчайшие сроки направляется ударный беспилотник. Он добавил, что поражение РЛС лишает противника возможности вести разведку и обнаруживать укрытую технику и артиллерию.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала