Российские военные нанесли удары по РЛС ВСУ на Харьковском направлении

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские военные поразили восемь радиолокационных станций ВСУ на Харьковском направлении.
- Удары по РЛС были нанесены в течение пяти минут благодаря слаженной работе подразделений и выстроенной системе огневого поражения.
- Поражение РЛС лишает противника возможности вести разведку и обнаруживать укрытую технику и артиллерию.
БЕЛГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии поразили восемь радиолокационных станций (РЛС) ВСУ на харьковском направлении, сообщил РИА Новости командир взвода БПС с позывным "Кореец".
По его словам, благодаря слаженной работе подразделений и выстроенной системе огневого поражения удары по РЛС были нанесены в течение пяти минут, что не позволило противнику укрыть и сохранить технику.
"Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" поразили восемь радиолокационных станций ВСУ на харьковском направлении. Станции были обнаружены операторами разведывательных БПЛА в ходе изучения тыловых районов противника. Координаты целей были немедленно переданы расчетам артиллерийских орудий и операторам ударных дронов", - рассказал командир.
"Кореец" пояснил, что при развертывании и включении радиолокационные станции становятся заметны для российских разведчиков, после чего по ним в кратчайшие сроки направляется ударный беспилотник. Он добавил, что поражение РЛС лишает противника возможности вести разведку и обнаруживать укрытую технику и артиллерию.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18