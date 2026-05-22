Российские военные нанесли удары по РЛС ВСУ на Харьковском направлении

БЕЛГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии поразили восемь радиолокационных станций (РЛС) ВСУ на харьковском направлении, сообщил РИА Новости командир взвода БПС с позывным "Кореец".

По его словам, благодаря слаженной работе подразделений и выстроенной системе огневого поражения удары по РЛС были нанесены в течение пяти минут, что не позволило противнику укрыть и сохранить технику.

"Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" поразили восемь радиолокационных станций ВСУ на харьковском направлении. Станции были обнаружены операторами разведывательных БПЛА в ходе изучения тыловых районов противника. Координаты целей были немедленно переданы расчетам артиллерийских орудий и операторам ударных дронов", - рассказал командир.