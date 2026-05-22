Бойцы "Днепра" сбили украинский беспилотник новым многоразовым дроном
05:38 22.05.2026
Бойцы "Днепра" сбили украинский беспилотник новым многоразовым дроном

Бойцы "Днепра" сбили украинский БПЛА "Мара" многоразовым дроном

  • Бойцы группировки войск "Днепр" сбили украинский беспилотник "Мара".
  • Для перехвата был использован новый российский дрон-перехватчик многоразового использования.
ГЕНИЧЕСК, 22 мая - РИА Новости. Бойцы войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с помощью нового российского дрона-перехватчика многоразового использования сбили на херсонском направлении украинский БПЛА "Мара", сообщил РИА Новости боец войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с позывным "Барсик".
"Украинский БПЛА "Мара" сбивали им", - сказал военнослужащий группировки "Днепр" с позывным "Барсик" в ответ на вопрос об успешных применениях нового противодронного БПЛА.
Новый БПЛА-перехватчик многоразового использования с системой вертикального взлета и посадки создан военнослужащими 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" в одной из подземных прифронтовых лабораторий ВС РФ.
