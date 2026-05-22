Бойцы "Днепра" сбили украинский беспилотник новым многоразовым дроном

ГЕНИЧЕСК, 22 мая - РИА Новости. Бойцы войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с помощью нового российского дрона-перехватчика многоразового использования сбили на херсонском направлении украинский БПЛА "Мара", сообщил РИА Новости боец войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с позывным "Барсик".

"Украинский БПЛА "Мара" сбивали им", - сказал военнослужащий группировки "Днепр" с позывным "Барсик" в ответ на вопрос об успешных применениях нового противодронного БПЛА.