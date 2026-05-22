Спасший девочку в ХМАО лейтенант рассказал, как вытаскивал людей из огня
12:53 22.05.2026 (обновлено: 12:55 22.05.2026)
Спасший девочку в ХМАО лейтенант рассказал, как вытаскивал людей из огня

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лейтенанты полиции Алексей Земеров и Заур Рамазанов спасли четырех человек, включая ребенка, из горящего дома в Ханты-Мансийске.
  • Это не первый случай, когда полицейские спасают людей из огня.
  • Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что спасшие людей лейтенанты полиции получат премию имени Тиграна Кеосаяна.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Лейтенант полиции Алексей Земеров, который вместе с напарником Зауром Рамазановым спас четверых человек из горящего дома в Ханты-Мансийске, рассказал РИА Новости, что это не первая их подобная помощь.
Двое инспекторов ДПС, лейтенанты полиции Земеров и Рамазанов, не дожидаясь спасателей, вытащили четырех человек, включая ребенка, из горящего дома в Ханты-Мансийске.
"Да, когда машина горела в том году, тоже доставали людей. При нас загорелась, мы подъехали, помогали", – сказал собеседник агентства на вопрос, приходилось ли ранее спасать из огня людей.
"Просто приехали на вызов, нет, нормально было, нестрашно, чувства страха у нас не было, все-таки в полиции работаем", – рассказал Земеров, добавив, что за помощь жильцы дома их поблагодарили.
Судя по оперативному видео, кровля дома, когда сотрудники полиции подъехали к нему, была вся в огне, в помещении уже стоял стойкий дым. Земеров вынес на руках 10-летнюю девочку из опасной зоны и посадил в патрульную машину, а его напарник Рамазанов оказал содействие в эвакуации взрослых.
В четверг главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что спасшие людей лейтенанты полиции получат премию имени Тиграна Кеосаяна.
ПроисшествияХанты-МансийскМаргарита СимоньянТигран Кеосаян
 
 
