Лавров и Махонин обсудили международное сотрудничество Пермского края
19:16 22.05.2026
Лавров и Махонин обсудили международное сотрудничество Пермского края

Сергей Лавров и Дмитрий Махонин обсудили международное партнерство Прикамья

Вид Пермь. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обсудили вопросы международного сотрудничества региона с зарубежными странами, сообщает пресс-служба правительства края.
Лавров прибыл в Пермский край с рабочим визитом.
Махонин отметил, что в Прикамье расширяется внешнеэкономическое и гуманитарное партнерство. Растет количество международных мероприятий, в которых принимают участие представители региона. Расширяется присутствие региональных компаний на иностранных рынках, в том числе через участие в международных отраслевых конгрессах, выставках, форумах.
В прошлом году Пермский край в рамках бизнес-миссий представил производственные возможности региона в Саудовской Аравии, Бахрейне, Объединенных Арабских Эмиратах, Узбекистане, Беларуси. В этом году делегация работала во Вьетнаме и Казахстане. По итогам визитов были сформированы запросы от стран-партнеров на поставку решений производства Пермского края.
Глава Прикамья поблагодарил Лаврова за поддержку проектов и инициатив региона в сфере международного сотрудничества.
В феврале на площадке МИД России состоялась презентация региона для иностранных послов и представителей стран-партнеров.
"Видим, что после мероприятия значительно повысился интерес к краю со стороны других иностранных коллег", — приводит пресс-служба слова Махонина.
