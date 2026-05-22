Соревнования "Кубок святых воинов Руси" пройдет 24 мая в Подмосковье

Финал состязания приурочен ко дню рождения царя-страстотерпца Николая II.

Первый этап соревнований, посвященный Александру Пересвету, собрал в декабре 2025 года более тысячи участников и зрителей.

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Соревнования "Кубок святых воинов Руси" по боксу, самбо и армейскому рукопашному бою, посвященные православным святым, пройдут 24 мая в подмосковном Раменском, сообщили организаторы мероприятия общественное движение "Сорок Сороков".

"Двадцать четвертого мая на универсальной спортивной арене "Борисоглебский" в городе Раменское пройдет финал масштабного всероссийского проекта "Кубок святых воинов Руси". Заключительный этап кубка приурочен ко дню рождения царя-страстотерпца Николая II", - говорится в сообщении.

В 13.00 состоится молебен и торжественная церемония открытия, в 13.45 – начало соревнований по трем дисциплинам: бокс, самбо, армейский рукопашный бой. Также пройдут показательные выступления именитых спортсменов и ветеранов спецподразделений. После - торжественная церемония награждения победителей. Поддержку в проведении мероприятия окажет благотворительный фонд "Русский крест".

"Наш проект призван напомнить о подвигах тех, кто создавал великую историю нашей страны – от Александра Невского и Дмитрия Донского до праведного воина Федора Ушакова и воина-монаха Пересвета. Финал кубка, посвященный святому царю Николаю II, является логическим завершением нашего годичного круга памяти", - приводят в пресс-службе слова координатора-основателя движения Андрея Кормухина.