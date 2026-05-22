Логистический центр белорусских автозапчастей построят в Смоленске

22:24 22.05.2026
Логистический и сервисный центр белорусских автозапчастей построят в Смоленске

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Смоленске возведут логистический и сервисный центр белорусских автозапчастей, сообщил губернатор области Василий Анохин.
Глава региона совместно с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в России Юрием Селиверстовым в пятницу посетили площадку реализации инвестиционного проекта по созданию мультибрендового комплекса.
Проект реализует компания "АПК-сервис центр". Он предусматривает строительство на улице Лавочкина современного комплекса с объектами складской инфраструктуры общей площадью более 10 тысяч квадратных метров, а также площадок для демонстрации техники, ее хранения и сервисного обслуживания.
"Здесь сформируют единое пространство, где будет представлен полный спектр запасных частей и техники белорусского производства. Общий объем инвестиций составляет порядка 860 миллионов рублей. Завершить реализацию проекта планируется к 2032 году", — написал Анохин в своем канале в мессенджере "Макс".
Он добавил, что участок для реализации проекта общей площадью порядка 19 гектаров расположен вблизи железнодорожных путей, что обеспечивает удобную логистику, в том числе для доставки крупногабаритной техники в различные регионы страны. Дополнительным преимуществом станет строительство центра вблизи новой автомобильной дороги "Подснежники – Скрипорово" с прямым выходом на трассу М-1 "Москва – Минск", что позволит минимизировать нагрузку от работы центра на жилые территории.
"В рамках реализации проекта уже заключен ряд соглашений с белорусскими производителями, ведется работа по расширению партнерского пула. В их числе – ведущие предприятия машиностроительной отрасли Республики Беларусь, включая МАЗ, МТЗ, Гомсельмаш, Бобруйскагромаш, Белшину, Амкодор и другие компании", — отметил Анохин.
Губернатор Смоленщины и Селиверстов осмотрели выставку техники белорусских производителей, которые уже являются партнерами проекта и войдут в состав центра. Обсудили возможность создания на базе центра постоянно действующей выставки белорусской техники.
"Вместе с Юрием Михайловичем и инвестором проекта заложили памятный камень на месте будущего строительства. Это традиция, символ начала реализации масштабного проекта. Уверен, что создание мультибрендового центра белорусских автозапчастей станет еще одним важным шагом в развитии промышленной кооперации и укреплении экономических связей Смоленской области и Беларуси", — заключил Анохин.
