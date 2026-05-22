21:58 22.05.2026
Центр по выпуску низкопольных автобусов начали строить в Смоленской области

Города России. Смоленск. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Смоленской области начали строить центр по производству низкопольных перронных автобусов и сервисного обслуживания техники Минского автомобильного завода, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Глава области вместе с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в России Юрием Селиверстовым и генеральным директором ОАО "МАЗ" — управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" Валерием Иванковичем заложили капсулу с посланием потомкам.
"Строительство развернется в Кардымовском муниципальном округе. Проект поддержан президентом Беларуси Александром Григорьевичем Лукашенко на нашей встрече в ноябре 2024 года", — написал Анохин в своем канале в мессенджере "Макс".
Реализация этого инвестпроекта рассчитана на два этапа: создание современного сервисного центра и производственных мощностей. Новый центр позволит клиентам получать полный комплекс услуг на одной площадке, обеспечит оригинальными запчастями холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" и комплектующими от предприятий Минпромторга Республики Беларусь, а также позволит сократить простой техники и обеспечит ее квалифицированный ремонт.
Для реализации инвестпроекта выделен земельный участок, утвержден бизнес-план, разрабатывается проектная документация. Общий объем инвестиций составит не менее 880 миллионов рублей.
По словам Анохина, низкопольные перронные и полностью электрические автобусы обеспечивают доставку пассажиров в аэропортах. На данный момент в России активно развивается аэропортовая инфраструктура: строятся новые терминалы, модернизируются воздушные гавани. Новый центр, по мнению губернатора, будет способствовать обновлению логистической и транспортной систем России.
"Юрий Михайлович Селиверстов отметил, что это событие – очередной этап развития Минского автомобильного завода и сотрудничества со Смоленской областью. Проект закладывает прочную основу для дальнейшего укрепления торгово-экономических связей между Беларусью и Россией", — заключил Анохин.
