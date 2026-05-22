В резиденции Макрона прошли обыски по делу о госконтрактах, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ В резиденции Макрона снова прошли обыски по делу о госконтрактах, связанных с организацией церемоний переноса останков выдающихся лиц в Пантеон.

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В резиденции президента Франции Эммануэля Макрона прошли обыски по делу о госконтрактах, связанных с организацией церемоний переноса останков выдающихся лиц в Пантеон, пишет Monde.

Le Canard enchaîné 14 апреля сообщила, что французские власти уже проводили расследование в Елисейском дворце в рамках этого дела. Финансовую антикоррупционную бригаду заинтересовали контракты, заключенные с компанией по организации мероприятий Shortcut Events, которая занималась всеми торжественными процедурами с 2002 по 2024 год. По оценкам газеты, каждый ритуал обходился государству примерно в два миллиона евро.

« "В четверг, 21 мая, двое следственных судей по финансовым делам Парижа обыскали Елисейский дворец <...> в рамках <...> расследования организации церемоний вхождения в Пантеон", — говорится в публикации со ссылкой на источники.

По данным издания, попытка досмотра дворца в апреле оказалась безуспешной. Однако в тот же день удалось провести обыски в Центре национальных памятников, который занимается присуждением контрактов, в офисах Shortcut Events и домах нескольких лиц, связанных с этим делом.

Национальная финансовая прокуратура подтвердила информацию Monde. В прокуратуре добавили, что обыскам предшествовали обсуждения. Это было сделано, чтобы не повторилась апрельская ситуация, когда Елисейский дворец отказал сотрудникам ведомства в доступе, сославшись на принцип неприкосновенности резиденции главы государства.