Рейтинг@Mail.ru
В резиденции Макрона прошли обыски по делу о госконтрактах, пишут СМИ - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 22.05.2026 (обновлено: 18:47 22.05.2026)
В резиденции Макрона прошли обыски по делу о госконтрактах, пишут СМИ

Monde: в резиденции Макрона прошли обыски в рамках дела о госконтрактах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции у Елисейского дворца в Париже
Автомобиль полиции у Елисейского дворца в Париже - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции у Елисейского дворца в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В резиденции Макрона снова прошли обыски по делу о госконтрактах, связанных с организацией церемоний переноса останков выдающихся лиц в Пантеон.
  • Они были заключены с компанией Shotcut Events.
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В резиденции президента Франции Эммануэля Макрона прошли обыски по делу о госконтрактах, связанных с организацией церемоний переноса останков выдающихся лиц в Пантеон, пишет Monde.
Le Canard enchaîné 14 апреля сообщила, что французские власти уже проводили расследование в Елисейском дворце в рамках этого дела. Финансовую антикоррупционную бригаду заинтересовали контракты, заключенные с компанией по организации мероприятий Shortcut Events, которая занималась всеми торжественными процедурами с 2002 по 2024 год. По оценкам газеты, каждый ритуал обходился государству примерно в два миллиона евро.
Внеплановая речь Макрона на конференции в Найроби - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
"Эй, ребята!" Макрон вспылил и накричал на зрителей на саммите
11 мая, 19:38
«

"В четверг, 21 мая, двое следственных судей по финансовым делам Парижа обыскали Елисейский дворец <...> в рамках <...> расследования организации церемоний вхождения в Пантеон", — говорится в публикации со ссылкой на источники.

По данным издания, попытка досмотра дворца в апреле оказалась безуспешной. Однако в тот же день удалось провести обыски в Центре национальных памятников, который занимается присуждением контрактов, в офисах Shortcut Events и домах нескольких лиц, связанных с этим делом.
Национальная финансовая прокуратура подтвердила информацию Monde. В прокуратуре добавили, что обыскам предшествовали обсуждения. Это было сделано, чтобы не повторилась апрельская ситуация, когда Елисейский дворец отказал сотрудникам ведомства в доступе, сославшись на принцип неприкосновенности резиденции главы государства.
Елисейский дворец в последний раз обыскивали в 2018-м в связи с делом экс-помощника президента Алексанра Беналля о применении силы на манифестации в мае того же года, напомнило агентство.
Макрон получил пощечину от жены во время визита во Вьетнам - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
СМИ раскрыли, из-за чего Макрон получил пощечину от жены
13 мая, 15:45
 
В миреФранцияПарижЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала