Эксперт рассказал, как защититься от смерча в Центральной России
16:58 22.05.2026
Эксперт рассказал, как защититься от смерча в Центральной России

Во время смерча надо укрыться в здании, рассказал бывший сотрудник МЧС Ластовина

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Смерч в Центральной России может поднимать в воздух тяжелые предметы и переворачивать машины, но для безопасности будет достаточно укрыться в здании, рассказал бывший сотрудник МЧС и инструктор спецназа Александр Ластовина.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что смерч может сформироваться в эту пятницу на севере Подмосковья, а в Москве ожидается мощный ливень с градом диаметром до пяти миллиметров.
"Учитывая, что в нашем регионе смерч может поднимать в воздух тяжелые предметы и переворачивать автомобили, в лучшем случае это грозит ушибами и переломами. Прятаться под кровать от него необязательно, вполне достаточно стационарного укрытия — здания. Нужно опасаться оказаться в его эпицентре", - сказал Ластовина информационному порталу РИАМО.
Инструктор добавил, что, в отличие США и других стран, в России ветер не набирает настолько разрушительной силы.
