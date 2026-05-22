Эксперт рассказал, как защититься от смерча в Центральной России

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Смерч в Центральной России может поднимать в воздух тяжелые предметы и переворачивать машины, но для безопасности будет достаточно укрыться в здании, рассказал бывший сотрудник МЧС и инструктор спецназа Александр Ластовина.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что смерч может сформироваться в эту пятницу на севере Подмосковья, а в Москве ожидается мощный ливень с градом диаметром до пяти миллиметров.
"Учитывая, что в нашем регионе смерч может поднимать в воздух тяжелые предметы и переворачивать автомобили, в лучшем случае это грозит ушибами и переломами. Прятаться под кровать от него необязательно, вполне достаточно стационарного укрытия — здания. Нужно опасаться оказаться в его эпицентре", - сказал Ластовина информационному порталу РИАМО.
