В МИД Словакии заявили, что страна не будет отправлять военных на Украину

БРАТИСЛАВА, 22 мая - РИА Новости. Словакия не будет отправлять военных на Украину для поддержания мира после завершения конфликта, заявил глава МИД республики Юрай Бланар.
"Должен также четко сказать, что мы готовы с точки зрения гарантий (безопасности - ред.) помочь логистически с нашей территории, однако Словакия не будет отправлять на Украину своих военных в случае, когда уже будет установлен мир, для его сохранения", - сказал по итогам встречи глав МИД государств-членов НАТО в Хельсингборге в Швеции Бланар, видеокомментарий которого распространила пресс-служба министерства иностранных дел республики в пятницу.
В МИД РФ подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-членов альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других странах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.