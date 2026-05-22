В МИД Словакии заявили, что страна не будет отправлять военных на Украину - РИА Новости, 22.05.2026
21:14 22.05.2026
В МИД Словакии заявили, что страна не будет отправлять военных на Украину

Бланар: Словакия не будет отправлять военных на Украину после конфликта

Флаги Словакии и Евросоюза . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Словакия не будет отправлять военных на Украину для поддержания мира после завершения конфликта.
  • Приоритеты Словакии по отношению к Украине — это предоставление несмертельных систем и гуманитарная помощь.
БРАТИСЛАВА, 22 мая - РИА Новости. Словакия не будет отправлять военных на Украину для поддержания мира после завершения конфликта, заявил глава МИД республики Юрай Бланар.
По словам министра, обязательства Словакии по отношению к Украине остаются неизменными: приоритеты - несмертельные системы и гуманитарная помощь.
"Должен также четко сказать, что мы готовы с точки зрения гарантий (безопасности - ред.) помочь логистически с нашей территории, однако Словакия не будет отправлять на Украину своих военных в случае, когда уже будет установлен мир, для его сохранения", - сказал по итогам встречи глав МИД государств-членов НАТО в Хельсингборге в Швеции Бланар, видеокомментарий которого распространила пресс-служба министерства иностранных дел республики в пятницу.
В МИД РФ подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-членов альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других странах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
