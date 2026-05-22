В Кызыле поступило четыре обращения из-за подозрительных уколов у детей
12:51 22.05.2026 (обновлено: 12:59 22.05.2026)
В Кызыле поступило четыре обращения из-за подозрительных уколов у детей

Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В детском саду в Кызыле родители обнаружили следы от уколов у своих детей.
  • По факту инцидента поступило четыре обращения в Следственный комитет.
  • Обращений по поводу ухудшения здоровья детей не было.
КРАСНОЯРСК, 22 мая – РИА Новости. Четыре обращения поступило по факту инцидента в детсаду в Кызыле, где родители заметили следы от уколов на ягодицах своих детей, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.
"Пока четыре обращения, проверка идет, обращений по поводу ухудшения здоровья не было", - сказала собеседница агентства.
В прокуратуре республики Тыва уточнили РИА Новости, что самочувствие детей нормальное.
Ранее в пятницу республиканский главк МВД сообщил о поступлении в полицию нескольких заявлений от матерей воспитанников одного из детсадов города, которые заявили, что обнаружили у своих детей следы от уколов в области ягодиц. В мэрии Кызыла уточнили, что речь идет о детском саде "Страна детства", а также сообщили об увольнении воспитателя и помощника воспитателя.
