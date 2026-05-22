СК даст правовую оценку действиям ВСУ, атаковавшим гражданский объект в ЛНР

10:23 22.05.2026 (обновлено: 10:32 22.05.2026)
СК даст правовую оценку действиям ВСУ, атаковавшим БПЛА гражданский объект в ЛНР

© Фото : Леонид Пасечник/MAXПоследствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР. 22 мая 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • СК РФ даст правовую оценку действиям ВСУ, направивших БПЛА на гражданский объект.
  • Прицельный удар по административным зданиям и общежитию Старобельского колледжа был нанесен с помощью четырех БПЛА самолетного типа, в здании находились 86 учащихся и один сотрудник, возбуждено дело о теракте.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. СК РФ даст правовую оценку действиям ВСУ, которые направили БПЛА на гражданский объект, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По данным СК, прицельный удар по административным зданиям и общежитию Старобельского колледжа был нанесен с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В здании находились 86 учащихся и один сотрудник. Возбуждено дело о теракте.
"В рамках уголовного дела будет дана правовая оценка действиям украинских военнослужащих, которые направили БПЛА на гражданский объект", - сказала она.
