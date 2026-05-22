СК даст правовую оценку действиям ВСУ, атаковавшим гражданский объект в ЛНР

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. СК РФ даст правовую оценку действиям ВСУ, которые направили БПЛА на гражданский объект, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По данным СК, прицельный удар по административным зданиям и общежитию Старобельского колледжа был нанесен с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В здании находились 86 учащихся и один сотрудник. Возбуждено дело о теракте.
"В рамках уголовного дела будет дана правовая оценка действиям украинских военнослужащих, которые направили БПЛА на гражданский объект", - сказала она.