СК даст правовую оценку действиям ВСУ, атаковавшим гражданский объект в ЛНР

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. СК РФ даст правовую оценку действиям ВСУ, которые направили БПЛА на гражданский объект, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"В рамках уголовного дела будет дана правовая оценка действиям украинских военнослужащих, которые направили БПЛА на гражданский объект", - сказала она.