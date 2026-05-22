Сихарулидзе не увидел причин объединения ФФККР и Союза конькобежцев России

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Переизбранный на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил, что не видит мотивов для объединения ФФККР и Союза конькобежцев России, потому что это совершенно разные виды спорта.
В сентябре министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что ведомство планирует объединить ряд федераций по зимним видам спорта после февральской Олимпиады в Италии. Во второй половине апреля источник РИА Новости сообщил, что объединение ФФККР и Союза конькобежцев России (СКР) на данный момент не планируется.
"Михаил Владимирович (Дегтярев) поддерживает нас. Он очень скрупулезно спрашивает обо всех соревнованиях и с большим интересом относится к спорту. Объединение федераций нас не касалось, мы не участвовали в этом диалоге. Мы четко понимаем, что во многих мощнейших мировых федерациях фигурное катание также отдельно. У нас налажен диалог с ISU, тогда какова цель объединять? Я не могу ответить на этот вопрос. У нас разные виды спорта. Мы спокойно будем работать и пытаться создать результат", - сказал Сихарулидзе журналистам.